È di Samsung il monitor da gaming che AMERAI alla FOLLIA (-27%)

Se ami passare il tempo libero al PC per giocare online con i tuoi amici, sappi che il popolarissimo e amatissimo monitor da gaming Samsung Odyssey G3 è in vendita su eBay a un prezzo davvero conveniente.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design accattivante e l’incredibile qualità del pannello flat da 24 pollici, il monitor può essere finalmente tuo al prezzo ridicolo di appena 159€ con tanto di consegna gratuita.

Samsung Odyssey G3 da 24 pollici è in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Se fai in fretta e sfrutti subito lo sconto del 27% non avrai bisogno di un altro monitor da gaming per molti mesi avvenire. Il prodotto del colosso sudcoreano ti sorprende fin da subito con il suo bellissimo pannello a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 144Hz, lo standard per giocare a qualità elevata.

Compatibile sia con PC che con le console di ultima generazione, il monitor da gaming supporta la tecnologia FreeSync Premium per immagini sempre fluidissime e c’è anche la funzione Eye Saver Mode per proteggere la vista nelle ore serali.

Non farti scappare di mano la straordinaria offerta di eBay che ha come protagonista l’eccellente monitor da gaming di Samsung; mettilo subito nel carrello e preparati per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.