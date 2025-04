Dyson V8: occasione SHOCK su Amazon, il super aspirapolvere a 200 euro in MENO

Amazon ti fa la sorpresa di Pasqua con questo maxi sconto sul Dyson V8: il potentissimo aspirapolvere senza filo versatile che oggi puoi acquistare a soli 299 euro invece di 499, con spedizione Prime e pagamento a rate attivabile al checkout.

Dyson V8: potente, versatile, completo per una casa super pulita

Dyson V8 Absolute ti cambierà la vita: questo aspirapolvere senza fili è leggerissimo, silenzioso, ma soprattutto molto potente con un motore digitale che gira fino a 110.000 giri al minuto, sprigionando ben 115 AW di pura potenza: un tornado.

L’autonomia di 40 minuti in modalità Eco ti permetterà di pulire tutta la casa in un solo giro senza perdere forza di aspirazione: puoi comunque attivare la modalità MAX se hai bisogno di qualcosa di più per tappeti o zone particolarmente sporche. In ogni caso, la tecnologia Radial Root Cyclone con 15 cicloni a spirale ti garantisce una potenza costante senza cali anche a contenitore pieno.

Puoi usarlo ovunque: pavimenti, tappeti, mobili, angoli alti, auto e molto altro ancora, perché è in grado di seguirti grazie al design snello e alla versatilità degli accessori inclusi nella confezione. Lo svuotamento del contenitore avviene con un click, senza sporcarti le mani.

L’alleato perfetto e da sogno per avere una casa perfettamente pulita con il minimo sforzo: acquista adesso il Dyson V8 Absolute su Amazon a soli 299 euro invece di 499.