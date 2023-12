Dyson V8: aspirapolvere portatile DEFINITIVO a soli 279€ da Unieuro

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 è uno dei protagonisti assoluti della nuova promozione Natalissimi Unieuro, valida online fino al 24 dicembre. Grazie allo sconto del 30% sul prezzo consigliato, è possibile acquistarlo a 279,00€ invece di 399,00€. Ecco il link all’offerta.

Dyson V8 è uno dei migliori aspirapolvere senza filo di dimensioni compatte oggi disponibili sul mercato. La potenza di aspirazione, la versatilità nelle pulizie e la spazzola anti-groviglio sono i suoi principali punti di forza.

Dyson V8 in sconto del 30% sul sito di Unieuro

Potente, versatile e silenzioso. Possiamo descrivere il modello V8 di Dyson con queste tre semplici parole, che rispecchiano al 100% l’essenza del prodotto. Uno dei suoi fiori all’occhiello è senz’altro la spazzola Motorbar, in grado di pulire a fondo tutte le superfici e districare peli e capelli dal rullo in maniera automatica (grazie all’innovativa tecnologia proprietaria).

Un altro punto di forza di questo aspirapolvere senza fili dalle dimensioni compatte è l’autonomia fino a 40 minuti, un tempo più che sufficiente per riuscire a completare la pulizia a fondo delle abitazioni con metratura fino a 70-80 metri quadri. Questo grazie anche alle due modalità di potenza, che consentono di scegliere tra una pulizia più approfondita e una “classica”.

L’aspirapolvere Dyson V8 senza filo è in offerta a 279,00€ sul sito unieuro.it. Puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 93,00€ al mese, grazie alla partnership tra Unieuro, Klarna e PayPal. Inoltre, ti confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna prevista entro la settimana di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.