Dyson V12 Slim Motorhead: il MOSTRO ora è a prezzo pazzesco

Decisamente, è fra gli aspirapolvere senza fili più desiderati. Dyson V12 Slim Motorhead è potente, dotata di ottima autonomia energetica, leggera e maneggevole. Adesso, nonostante si tratti di un modello top di gamma, è anche più economica che mai. Dallo store ufficiale eBay puoi portarla a casa a 359€ appena invece di 399€.

Un'occasione limitatissima, possibile grazie a uno speciale codice sconto. La porti a casa con garanzia ufficiale di 2 anni e spedizioni veloci e gratis. Come fare? Semplicissimo: mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “PITGEN22”.

Dyson V12 Slim Motorhead a prezzo super, per pochissimo

Non un aspirapolvere senza fili qualsiasi, ma la soluzione definitiva per tenere in ordine la casa in pochi minuti. Risultati eccellenti, anche in presenza di animali. Più tempo per te, molto meno da dedicare alle pulizie: potrai goderti la casa, senza esserne schiavo.

Il suo potente motore aspirante (HyperDimium da 125.000 giri al minuti), abbinato alla spazzola rotante da pavimento, è un qualcosa di eccezionale. In un attimo tira via peli, capelli, polvere, sporcizia e detriti solidi. Sarà una soddisfazione passare la scopa elettrica e notare la pulizia di fino che ci sarà subito dopo: a prova di panno antistatico!

La batteria è pronta a sorprenderti. Immagina: a disposizione hai fino a 60 minuti per eseguire le pulizie. Un tempo enorme, che avanzerà puntualmente, permettendoti di avere il tuo gioiellino sempre pronto all'occorrenza. Anzi, quando finisci, sarai ben felice di lasciarlo in bella mostra sulla sua base di ricarica a muro.

Per finire, anche la manutenzione sarà semplicissima: basterà un tocco per svuotare il serbatoio e ricominciare a pulire con il massimo della potenza.

Insomma, l'aspirapolvere potente e top di gamma, ora puoi prenderla dai leader del settore e senza sensi di colpa. L'eccellente Dyson V12 Slim Motorhead – a questo prezzo – è un autentico affare, possibile solo sullo store ufficiale eBay. Non perdere tempo: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PITGEN22”. Garanzia due anni da store ufficiale e spedizioni assolutamente gratuite.