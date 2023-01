Dyson V12, PAZZIA ASSURDA: su Monclick 150€ di sconto

Dyson V12 Detect Slim Absolute è l’aspirapolvere senza filo più all’avanguardia che ci sia. Le tue pulizie a casa saranno uno spasso con questo apparecchio di ultimissima generazione. Se è da tanto che sogni di acquistarlo corri subito su Monclick. In questo momento lo metti in carrello con 150 euro di sconto. Approfittane subito prima che le scorte finiscano in un assordante sold out.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua potenza. Con lui al tuo fianco tutto lo sporco che hai in casa sarà solo un lontano ricordo. Leggero ed estremamente maneggevole, lo utilizzi senza fatica su tutte le superficie e raggiungendo tutti gli angoli della stanza. La nuova tecnologia anti-groviglio raccoglie velocemente peli e capelli da cucce, divani e tappeti senza problemi.

Dyson V12: su Monclick realizzi il tuo sogno

Sbrigati perché Monclick ha confezionato per te un’offerta batticuore da non perdere assolutamente. Acquista Dyson V12 Detect Slim Absolute. Inclusi nella confezione ha 2 spazzole e 9 accessori tra cui la Mini Turbo Spazzola Anti-Groviglio e la nuova Spazzola Motobar che pulisce a fondo tutte le superfici con luce integrata che rileva le particelle di polvere ad ogni passata.

Il praticissimo schermo LCD mostra le prove visibili di una pulizia profonda in tempo reale. Così saprai quanto sporco hai aspirato nei dettagli grazie al sensore piezoelettrico che misura e classifica costantemente le particelle di polvere. Questa tecnologia adatta automaticamente la potenza quando necessario. Così non sarai tu a dover regolare la forza di aspirazione e la batteria durerà più a lungo.

Corri su Monclick e acquista il Dyson V12 con 150 euro di sconto. Scegliendo PayPal come metodo di pagamento puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Sbrigati perché le scorte si stanno esaurendo e siamo già agli ultimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.