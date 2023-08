Dyson V11: l'aspirapolvere dei SOGNI con 120 euro di sconto

Sogni una casa sempre pulita e perfetta, ma temi il fastidio dei cavi e delle prese a muro? Con l’aspirapolvere Dyson V11 Absolute Extra, i tuoi sogni diventeranno realtà.

E sai che oggi puoi avere questo fantastico aspirapolvere con uno sconto incredibile di 120 euro, cosa aspetti. Approfitta dell’offerta su eBay e porta a casa il Dyson V11 Absolute Extra a soli 479 euro invece di 599, direttamente dal canale ufficiale del produttore.

Dyson V11 Absolute Extra: non solo un aspirapolvere

La potenza di aspirazione del Dyson V11 è semplicemente straordinaria. Grazie alla spazzola Motorbar, potrai ottenere una pulizia profonda sia su tappeti che su pavimenti, eliminando anche lo sporco più ostinato. Inoltre, la spazzola a rullo morbido è ideale per la cura dei pavimenti duri, proteggendoli da graffi e danni. Con la mini turbo spazzola anti-groviglio, pulire diventa ancora più semplice e veloce, soprattutto in quegli angoli difficili da raggiungere. E grazie all’adattatore per angoli nascosti, potrai aspirare anche gli spazi più stretti e intricati.

La vera rivoluzione di Dyson V11 è la sua autonomia. In modalità Eco, questo aspirapolvere senza fili può funzionare fino a 60 minuti con una sola carica. Immagina di poter pulire l’intera casa senza interruzioni fastidiose per ricaricare la batteria. Con Dyson V11 Absolute Extra, la pulizia diventa un’esperienza senza sforzo e piacevole.

Nella confezione troverai tutto il necessario per affrontare ogni tipo di pulizia. La spazzola multifunzione ti permetterà di affrontare diverse superfici con facilità, rendendo la pulizia della casa un gioco da ragazzi. La stazione di ricarica sarà sempre pronta ad accogliere il tuo Dyson V11 e a ricaricare la batteria per la prossima sessione di pulizia.

Scegli la comodità e l’efficienza del Dyson V11 Absolute Extra e lascia che l’aspirapolvere dei sogni si prenda cura della tua casa. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su eBay con uno sconto straordinario di 120 euro, rispetto al prezzo di listino sul canale ufficiale della Dyson. Affrettati, l’offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.