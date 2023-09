Dyson V11 Extra, l'INIMITABILE è in sconto shock di 195€: imperdibile

Concediti tutta la comodità e la praticità di un aspirapolvere super premium come Dyson V11 Extra. Oggi il lusso costa molto meno, grazie alle esclusive promozioni eBay. Infatti, l’iconico sistema di aspirazione puoi portarlo a casa a 404€ circa appena invece di 599€. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello a -prima di completare l’ordine – applicare il codice SETTEMBRE2023 . Acquisti da store ufficiale e arriva con spedizioni veloci e gratuite, in pochi giorni. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Il brand produttore è leader nel settore degli aspirapolvere senza filo di qualità super premium. Un motore potentissimo, affiancato da un efficacissimo sistema di cicloni: la polvere viene aspirata e trattenuta, mentre l’aria – pulita e filtrata – torna nell’ambiente al meglio e senza impurità.

Eccezionale l’autonomia energetica, che puoi tenere sotto controllo dal display integrato sulla parte alta. Semplicissima la manutenzione, grazie al serbatoio verticale, perfettamente allineato con il corpo della scopa elettrica. L’edizione Extra è quella super accessoriata: potrai arrivare a pulire in ogni angolo e fessura al meglio, non solo sul divano.

Non perdere la straordinaria occasione del momento, concediti un prodotto di altissima qualità con uno sconto di quasi 200€: metti nel carrello il tuo Dyson V11 Extra e applica il codice SETTEMBRE2023 prima di completare l’ordine. Lo acquisti direttamente da store ufficiale su eBay e lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, in pochissimi giorni. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.