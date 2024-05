Dyson Trade in: risparmia fino a 150 euro sul nuovo aspirapolvere (ultimi giorni)

Sei alla ricerca di un nuovo aspirapolvere per pulire al meglio la tua abitazione? Se la risposta è sì, ti segnaliamo la promozione Dyson Trade in: valida fino al 2 giugno, consente di ricevere fino a 150 euro di rimborso dando in permuta il vecchio aspirapolvere.

La promo Dyson Trade in è valida sull’acquisto di uno dei seguenti modelli Dyson Gen5detect, V15 Detect Submarine e V15 Detect. Per quanto riguarda il vecchio aspirapolvere da dare in permuta, non c’è alcuna restrizione su modelli o marchi di aspirapolvere che si possono restituire.

Come funziona la promozione Dyson Trade in

Il funzionamento della promozione Dyson Trade in è piuttosto semplice. Per prima cosa occorre collegarsi a questa pagina del sito Dyson.it e scegliere fra i modelli Dyson Gen5detect, V15s Detect Submarine o V15 Detect.

Una volta completato l’acquisto occorre registrare l’articolo comprato e inserire i propri dati per l’invio del vecchio aspirapolvere. L’acquisto di Dyson Gen5detect o V15s Detect Submarine assicura un rimborso di 150 euro, se invece la scelta ricade su Dyson V15 Detect si ricevono 100 euro.

L’invio del vecchio aspirapolvere è gratuito. Via email si riceverà un’etichetta di spedizione, da inserire all’interno di una scolta insieme all’aspirapolvere usato.

Infine, il rimborso sarà erogato sul conto bancario indicato entro il 45° giorno dalla data di acquisto. Il rimborso verrà inviato non prima che Dyson avrà ricevuto il vecchio aspirapolvere.

Approfitta quindi della promo Dyson Trade in, in scadenza il prossimo 2 giugno: con l’acquisto di uno dei modelli indicati qui sopra, e restituendo il vecchio aspirapolvere, hai l’opportunità di ricevere un rimborso direttamente sul tuo conto bancario fino a 150 euro.