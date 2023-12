Dyson Hot+Cool CROLLA di prezzo con questo SCONTO di 130€!

Il Dyson Hot+Cool è un termoventilatore 2 in 1 che può essere utilizzato sia per riscaldare che per rinfrescare l’aria. La rivoluzionaria tecnologia Air Multiplier del Dyson Hot+Cool trasforma l’aria circostante in un flusso potente e uniforme, garantendo un riscaldamento o raffreddamento omogeneo senza creare fastidiose differenze di temperatura. Questo dispositivo è progettato per offrire comfort totale.

La modalità Jet Focus di questo dispositivo, inoltre, consente di concentrare il flusso d’aria in modo mirato, risultando ideale per riscaldare specifiche persone o oggetti. In alternativa, nella modalità normale, il flusso d’aria viene distribuito uniformemente nell’intera stanza, garantendo una climatizzazione equa.

Con il suo termostato regolabile e la possibilità di selezionare tra 10 diverse impostazioni del flusso d’aria, il Dyson Hot+Cool offre un controllo preciso sulla temperatura e sulla distribuzione dell’aria, personalizzando l’esperienza di comfort. Grazie al sistema di oscillazione integrato, poi, questo dispositivo diffonde il flusso d’aria in ogni angolo della stanza. Inoltre, è possibile programmare il termoventilatore per lo spegnimento automatico dopo un periodo predeterminato, ottimizzando l’efficienza energetica.

Non dimentichiamo che il dispositivo include anche un sistema di spegnimento automatico in caso di cortocircuito. La sua progettazione priva di pale o componenti meccaniche complessi semplifica notevolmente le operazioni di pulizia, garantendo praticità d’uso.