Dyson Cyclone V10 Total Clean: pavimenti puliti in una passata e accessori inclusi

Hai provato diversi aspirapolvere con e senza filo ma alla fine non sei riuscita a trovare quello giusto per le tue esigenze? Come si dice a volte “spendere di più ti fa spendere di meno”. Oggi Non devi nemmeno spendere chissà quanti soldi. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Dyson Cyclone V10 Total Clean a soli 349 euro, invece che 549 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere tu stessa ora c’è uno sconto sul prezzo di listino del 36% che ti permette di risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti potrai dilazionare il pagamento in tre rate da 116,33 euro a interessi zero con Klarna. Non perdere questa straordinaria opportunità.

Dyson Cyclone V10 Total Clean: pavimenti puliti senza sforzo

Con la scopa elettrica Dyson Cyclone V10 Total Clean potrai pulire i tuoi pavimenti in una sola passata risparmiando tempo e facendo molta meno fatica. Questo grazie alla sua potenza di aspirazione, uno dei suoi punti di forza. Inoltre possiede una spazzola in grado di pulire anche sui tappeti evitando che si aggrovigli.

Il sistema di filtrazione riesce a trattenere il 99,97% delle piccole particelle fino a 0,3 micron regalando così un’aria più pulita e respirabile. Potrai scegliere tra diverse velocità di aspirazione in base alle tue esigenze e goderti un’autonomia fino a 60 minuti senza cali di prestazione. Inoltre questo aspirapolvere senza fili è super maneggevole e lo potrai anche attaccare alla parete con il suo pratico supporto che troverai in confezione. Sempre inclusi ci sono degli accessori che ti permetteranno di pulire su divani, materassi e sedili dell’auto.

Non aspettare che sia troppo tardi perché a questo prezzo così allettante l’offerta durerà poco. Quindi fiondati su eBay e acquista la tua Dyson Cyclone V10 Total Clean a soli 349 euro, invece che 549 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.