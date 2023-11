Dyson Cyclone V10 Absolute al 38% è un VERO AFFARE (eBay)

Non ti fidi dei robot aspirapolvere e vuoi invece una scopa elettrica che sia potente? Allora non puoi perdere questa offerta. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Dyson Cyclone V10 Absolute a soli 369 euro, invece che 599 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 38% che ti fa risparmiare be 230 euro sul totale. Hai capito bene, non ci sono errori. E in confezioni trovi diversi accessori che ti permetteranno di pulire in modo profondo anche nelle zone più difficili.

Dyson Cyclone V10 Absolute a prezzo stracciato

Questo è indubbiamente il migliore aspirapolvere senza fili in commercio, battuto solo dai modelli successivi. Ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Andiamo comunque a vedere cosa offre:

Filtro: ha una filtrazione avanzata e innovativa che riesce a trattenere anche le particelle pi piccole, donando così un’aria più pulita.

Design: com il suo peso di soli 2,68 Kg ha una maneggevolezza incredibile . Ed è dotato di un contenitore della polvere da 0,76 litri che si svuota in modo semplice.

com il suo peso di soli 2,68 Kg ha una . Ed è dotato di un contenitore della polvere da 0,76 litri che si svuota in modo semplice. Potenza: la sua potenza da 150 AW è sicuramente il punto di forza, impareggiabile. Riesce a raccogliere veramente di tutto, anche grossi detriti.

la sua potenza da è sicuramente il punto di forza, impareggiabile. Riesce a raccogliere veramente di tutto, anche grossi detriti. Accessori: in confezioni troverai diversi accessori che ti permettono ad esempio di aspirare sul letto, sul divano o sui sedili dell’auto.

Batteria: la sua mega batteria incorporata offre 1 ora di autonomia e puoi ricaricarla con l’apposito caricatore da muro.

Se stai ancora leggendo direi che è il momento di smettere e di correre su eBay. Acquista subito il tuo Dyson Cyclone V10 Absolute a soli 369 euro, invece che 599 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.