Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 in offerta: a questo prezzo VA PRESO SUBITO

Il Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è un aspirapolvere avanzato e potente, che offre una pulizia profonda e senza complicazioni. Attualmente disponibile su eBay a 399,00€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 499,00€. La notizia bomba? Usando il codice sconto VACANZE23 al momento del checkout, in totale lo pagherai solamente 359,10€.

Questo aspirapolvere è dotato di una spazzola pneumatica Dyson, che si adatta automaticamente per pulire in profondità tutti i tipi di pavimento. Con una potente aspirazione di 150AW e 6 accessori inclusi, puoi affrontare ogni compito di pulizia con facilità ed efficienza. Una delle caratteristiche distintive del Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è la sua capacità di raddrizzarsi automaticamente in caso di ribaltamento. Questo ti evita la frustrazione di dover rimettere in piedi l’aspirapolvere manualmente. Insomma, una comodità in più che ti tornerà sicuramente utile durante le pulizie di casa.

Grazie ai suoi accessori a sgancio rapido, puoi sostituire immediatamente gli strumenti a seconda delle diverse esigenze di pulizia. Questo rende l’aspirapolvere estremamente versatile e adatto a una varietà di compiti di aspirazione. La spazzola pneumatica Dyson si autoregola per pulire efficacemente tutti i tipi di pavimento, garantendo una pulizia approfondita su qualsiasi superficie. Il Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è stato progettato con una riduzione del 25% del rumore generato, offrendo un’esperienza di pulizia più silenziosa senza compromettere la potenza e l’efficacia. Il contenitore dell’aspirapolvere è capiente, consentendo di catturare più sporco e detriti prima di dover svuotarlo.

Una caratteristica particolarmente conveniente del Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è la tecnologia Dyson Cinetic. Questa tecnologia separa la polvere in modo così efficiente che non sono necessari filtri da lavare o sostituire. Inoltre, non sono richiesti sacchetti, eliminando i costi aggiuntivi. L’aspirapolvere è dotato di spazzole multifunzione e accessori per aspirare la polvere sulle scale e nelle fessure più strette, offrendo una pulizia completa in ogni angolo della tua casa. Infine, lo svuotamento del contenitore è igienico e semplice. Puoi espellere automaticamente lo sporco intrappolato con un solo gesto, garantendo una pulizia senza sporco residuo. Il Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è una scelta eccellente per chi cerca un aspirapolvere potente, efficiente e conveniente, senza il fastidio di dover lavare o sostituire i filtri o comprare sacchetti. Offre una pulizia completa e una comodità superiore. Non farti scappare l’opportunità di acquistare questo aspirapolvere avanzato Dyson ad un prezzo scandalosamente basso.

