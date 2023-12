Dyson Big Ball Parquet 2, che prezzo! Su eBay lo paghi meno di 270€

Oggi eBay propone un’offerta decisamente interessante sull’aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2 (Viola/Grigio): usando il codice sconto FESTE23 lo paghi solamente 269€. Questo modello offre una pulizia efficiente e senza problemi, con caratteristiche progettate per semplificare il processo di pulizia della tua casa.

Una delle caratteristiche distintive di questo aspirapolvere è la sua capacità di rimuovere polvere e detriti in un’unica azione, senza alcun contatto diretto. Questo non solo semplifica il processo di svuotamento ma riduce anche il rischio di contatto con allergeni e polveri.

Grazie al baricentro basso all’interno della sfera, il Dyson Big Ball Parquet 2 si raddrizza automaticamente in caso di ribaltamento. Questa caratteristica migliora la manovrabilità, consentendo una pulizia senza interruzioni su tutte le superfici della tua casa.

La confezione include l’aspirapolvere Dyson Big Ball Multifloor 2 insieme a diverse utili spazzole e accessori, tra cui la spazzola pneumatica, l’accessorio multifunzione, la spazzola per imbottiti e la spazzola articolata per pavimenti duri.

Questo aspirapolvere è particolarmente indicato per chi cerca un dispositivo affidabile e di alta qualità per la pulizia domestica. Approfitta dell‘offerta su eBay e utilizza il codice sconto FESTE23 per ottenere il Dyson Big Ball Parquet 2 a soli 269€. Hai ancora pochissimo tempo: gli ultimi modelli in offerta stanno andando rapidamente a ruba!

