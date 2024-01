Dyson Big Ball Parquet 2: ASPIRAPOLVERE top a -100€ su eBay

Dyson Big Ball Parquet 2 è un ottimo aspirapolvere di ultima generazione. Realizzato per essere efficace, ma delicato su tutte le superfici, assicura un pulito profondo senza rigare le pavimentazioni più esclusive. Oggi lo trovi in super offerta su eBay. Acquistalo ora con 100 euro di sconto. Venduto direttamente da Dyson, gode della Garanzia Cliente eBay e della Consegna Gratuita. Inoltre, puoi sempre pagarlo in comode rate a Tasso Zero.

Dyson Big Ball Parquet 2: l’evoluzione del classico aspirapolvere

L’aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2 garantisce un’aspirazione potente su tutte le superfici. Estremamente comodo, si risolleva in automatico quando viene rovesciato. All’interno della confezione trovi ben 4 accessori: la spazzola scale, la spazzola Pneumatic, la spazzola Parquet snodabile ad attacco rapido e la spazzola multifunzione. Il serbatoio senza sacchetto si svuota con un gesto senza dover toccare lo sporco.

Acquistalo adesso con 100 euro in meno. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.