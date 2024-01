Dyson Airwrap a un prezzo IMBATTIBILE: 399€ invece di 449€

Hai i capelli lunghi e non riesci mai ad acconciarli? Oppure la tua ragazza desidera tanto un prodotto Dyson per la sua cura dei capelli, e stai aspettando l’occasione giusta per regalarglielo? In tal caso, non perdere nemmeno un secondo: da Mediaworld puoi trovare il fantastico Dyson Airwrap disponibile a un prezzo di appena 399€ invece di 449€. Una vera occasione, tenendo presente che il brand top di gamma fa raramente sconti di qualsiasi tipo!

Il top di gamma per i tuoi capelli a un prezzo FOLLE

Scopri il rivoluzionario mondo del motore digitale Dyson V9, un vero e proprio capolavoro di ingegneria che trasforma il normale processo di styling dei capelli in un’esperienza senza precedenti, che non danneggia i capelli. Questo motore innovativo alimenta 13 pale che ruotano a una strabiliante velocità di 110.000 giri al minuto e, la parte più bella, è che non è necessario nessun calore estremo! Per questo i capelli rimangono sempre sani e luminosi.

Il controllo intelligente del calore, infatti, sorveglia la temperatura del flusso d’aria oltre 40 volte al secondo, garantendo che sia sempre mantenuta al di sotto dei 150°C. L’ideale, specie se hai capelli molto fini e delicati ma non vuoi rinunciare a un tocco di stile quotidiano! Progettato per asciugare e modellare simultaneamente, il potente flusso d’aria combinato con il calore controllato, consente di creare hairstyle diversi su capelli ancora umidi, unendo praticità e prestazioni impeccabili.

Gli accessori, inoltre, sono caratterizzati dall’innovativo attacco magnetico, sono parte fondamentale dell’esperienza di styling Dyson. Il rilascio rapido e le superfici fresche al tocco, infatti, consentono una sostituzione veloce degli accessori: asciugatura o spazzola, cono per boccoli o anti crespo, c’è davvero tutto a disposizione!

Tra i vari accessori, spiccano i coni da 30mm e 40mm per onde e ricci simmetrici su capelli lunghi, le spazzole liscianti con effetto Coanda per capelli spessi e fini, la spazzola volumizzante rotonda che dona volumee il pre-styler lisciante. Quest’ultimo è più che multitasking! Asciuga, liscia e definisce i capelli, nascondendo i baby hair indesiderati. Per questo, ti consigliamo di portare a casa il Dyson Airwrap, finché lo sconto è attivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.