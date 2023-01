DVB-T2 + Android TV: su eBay la genialata di Telesystem va a ruba

Trasforma il tuo vecchio televisore in un apparecchio di ultima generazione con pochi soldi. A un prezzo eccezionale oggi acquisti il Decoder Telesystem ON T2. Cos’ha di particolare questo dispositivo? Semplice, in un’unica soluzione ti fornisce accesso a tutto l’intrattenimento della piattaforma digitale terrestre DVB-T2 e dello streaming Android TV. Mettilo nel carrello a soli 59 euro, invece di 69 euro.

Con meno di 100 euro puoi goderti tutti i canali in chiaro delle emittenti televisive e, quando vuoi, hai anche accesso alle migliori piattaforme di streaming live e on demand. Scarica DAZN, Disney+, Prime Video, Netflix e tantissime altre per gustarti tutti i contenuti che vuoi da quello che poco prima sembrava essere un televisore vecchio da buttare. In questo modo fai bene al tuo portafoglio risparmiando, al pianeta riutilizzando la tua TV e al tuo divertimento avendo accesso a tantissimi contenuti.

DVB-T2 con Android TV: scegli Telesystem ON T2 a soli 69€

Su eBay in questo momento si sta giocando un’offerta tanto conveniente quanto intelligente. Il Decoder Telesystem ON T2 è in promozione a soli 59 euro. Acquistalo subito per ottenere l’accesso ai contenuti del nuovo digitale terrestre DVB-T2 e alle app e piattaforme di Android TV. Grazie al telecomando con Google Assistant integrato potrai gestire tutto anche solo con l’uso della tua voce. Chiedigli qualsiasi cosa e Google ti risponderà.

Approfitta ora di questa offerta spaziale. Acquista il Decoder Telesystem ON T2 a soli 59 euro, invece di 69 euro. Ma ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.