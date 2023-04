Il gioco da tavolo cooperativo Dungeons & Dragons Inizia L’Avventura è in offerta su Amazon a soli 27,99€, con uno sconto del 20% sul suo prezzo di listino. Un’occasione da non perdere per entrare nell’entusiasmante mondo di D&D e vivere fantastiche avventure con i propri amici.

Il gioco da tavolo Dungeons & Dragons Inizia L’Avventura è perfetto per i bambini di 10 anni in su che vogliono immergersi nel mondo di D&D. Questo gioco cooperativo a tema fantasy è un modo eccitante per i nuovi fan di entrare in contatto con i mostri, le magie e gli eroi di Dungeons & Dragons. I giocatori collaboreranno mentre attraversano le terre di Neverwinter e sceglieranno un percorso per il loro gruppo, decidendo quale Boss affrontare alla fine: Felbris (Beholder), Orn (Gigante del Fuoco), Deathsleep (Drago Verde) o il Kraken.

Con 4 miniature di personaggi D&D inclusi, i giocatori possono personalizzare i loro eroi e zaini, combattere contro i mostri iconici di D&D e vivere una nuova avventura ogni volta. La partita è veloce, quindi i prodi eroi possono fare il loro ingresso nell’avventura senza indugio.

Insomma, quale modo migliore per muovere i primi passi nel mondo fantastico di Neverwinter dopo aver visto l’acclamato film Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri (nelle sale in questi giorni)? Ti consigliamo di non farti sfuggire questa occasione e approfittare dello sconto del 20% su Dungeons & Dragons Inizia L’Avventura: è perfetto per passare decine di ore in compagnia dei propri amici con un gioco spensierato e non troppo impegnativo.

