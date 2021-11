Due powerbank PAZZESCHI al prezzo di uno: cosa aspetti

Avere un bel powerbank a portata di mano non fa mai male. Portarselo dietro quando si è fuori casa è essenziale, soprattutto se sei sempre indaffarato con i tuoi dispositivi tech e la batteria potrebbe abbandonarti da un minuto all'altro. Per non farti mancare nulla, se ancora non ne possiedi uno, ti informo che su Amazon è in corso una promozione che non puoi farti scappare. Con appena 22,94€ hai l'occasione di portarti a casa ben due di questi accessori. Il ribasso in corso, infatti, ti fa concludern affare.

In più le spedizioni avvengono in uno o due giorni lavorativi senza costi aggiuntivi, cosa stai ancora aspettando?

Powerbank: due dispositivi a prezzo minimo

Questo set che contiene al suo interno ben due powerbank arriva corredato di cavi per ricaricare gli smartphone e non solo. In altre parole non ti basta che aprire la confezione per avere subito a portata di mano un sacco di energia di scorta. Uno in colorazione nera e uno in colorazione bianca, possono tornare utili in casa e non solo.

Entrambi hanno una capacità di 10000 mAh l'uno. Ciò significa che in linea di massima riesci ad effettuare due ricariche complete al tuo smartphone anche se questa è una variabile che dipende dalla batteria integrata. Tuttavia con la ricarica rapida annessa ci metti veramente poco a farli tornare operativi al 100%.

Se ne hai bisogno puoi usarli anche con accessori come smartwatch e wearable senza alcun problema. In più sono compatibili con numerosi brand, tra cui Xiaomi, Apple, Huawei e Samsung.

Eccezionali, vero? Allora fai tuoi questi powerbank su Amazon a soli 22,94€. Li acquisti e li ricevi a casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e non pagherai neanche un euro in più.