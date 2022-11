Due pendrive Philips a prezzo da URLO, 128GB da portare in giro

Un paio di pendrive da avere sempre dietro. Con USB 3.0 i tempi si accorciano all’istante e poi sono Philips, quindi la qualità è di casa. Insomma, se hai bisogno di spazio di archiviazione on the go, queste chiavette USB sono quelle che fanno al caso tuo.

Le paghi praticamente poco più di 7€ l’una visto che sono in promozione, portale a casa ora con soli 15€ su Amazon, non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.

Pendrive Philips, 2 bombette da 64 GB l’una

Le Philips Snow USB Flash Drive sono un ottimo modo per portare con te e condividere file, foto e video. Sono compatibili con tutti i sistemi operativi che ti vengono in mente. E poi hanno 64 GB di spazio l’una quindi hai ben pochi limiti. Grazie al connettore USB 3.0 sono veloci ed efficienti per accorciare i tempi.

I vantaggi di queste chiavette USB sono numerosi. Innanzitutto, la loro capienza è molto elevata: puoi archiviare al loro interno migliaia di documenti, video, immagini, musica e così via. In secondo luogo, sono Plug&Play ossia basta collegarle al computer o al dispositivo che si desidera utilizzare e il gioco è fatto!

In parole povere, le Philips Snow USB Flash Drive sono un ottimo modo per avere sempre tutto a portata di mano senza scendere a compromessi.

Disponibili su Amazon in questo pacco da due pezzi, non te le puoi perdere ora che sono in promozione: portale a casa con appena 15€ in totale. Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.