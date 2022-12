Due nuovi misteriosi Mac sono stati avvistati online

In queste ore sono stati avvistati due Mac inediti, mai visti prima, all’interno del portale di Steam. In un sondaggio di novembre infatti, volto a raccogliere informazioni anonime sui dettagli dei computer, compreso il modello di PC, la CPU, la memoria interno e molto altro, i due computer di casa Apple si sono palesati, anche se non con tutti i dettagli al seguito.

Mac: quali sono i computer avvistati in rete?

All’interno del portale i due Mac sono stati identificati con le diciture “Mac14,6” e “Mac15,4”; fanno parte di un elenco in cui ci sono elencati anche i vari Mac Studio, MacBook Air e Pro con M2 e non solo.

Come detto, i due inediti “Mac14,6” che “Mac15,4” presentano un grado di utilizzo sulla piattaforma pari allo 0% e questo indica che la mela potrebbe star testando i Mac con la nuova architettura ARM all’interno della piattaforma di gaming in streaming Steam.

Fate attenzione perché non è la prima volta che vediamo il riferimento ad un Mac misterioso senza particolare preavviso. Noi abbiamo ragione di credere che queste due diciture vogliano sottolineare l’arrivo dei futuri MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max. I due laptop erano previsti per fine anno, ma Apple pare che abbia posticipato il tutto ad inizio 2023.

Cosa sappiamo dei nuovi portatili? Sicuramente presenteranno chipset aggiornati, nuove configurazioni di memoria, performance più veloci e non solo. Il design dovrebbe rimanere invariato, così come le porte poste sulla scocca. Non ci aspettiamo di vedere schermi OLED ma ancora mini-LED con ProMotion.

