Due luci con sensore di movimento a un PREZZO INVISIBILE, solo 12€

Ti segnalo una promozione davvero interessante per avere la luce in casa dove solitamente non c’è. Con un prezzo davvero ridicolo puoi avere queste due luci con sensore di movimento. Vai su Amazon adesso e le puoi mettere nel tuo carrello a soli 12,27 euro, invece che 16,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Un prezzaccio dunque. Con un ribasso già applicato del 15% e un ulteriore sconto da applicare del 15% avrai un risparmio notevole. E anche quando ti alzi di notte, ad esempio per andare a bere un sorso d’acqua o per andare in bagno, tutto sarà illuminato senza che tu accenda le lampadine delle stanze.

Due luci con sensore di movimento a pochissimo

Sul fatto che la cifra sia davvero ridicola penso non ci sia da discuterne. Quindi parliamo di quello che offrono. Hanno un design compatto e le puoi attaccare a qualsiasi presa. In questo modo non devi preoccuparti che si scarichino. E offrono un’ottima illuminazione che non da fastidio agli occhi.

Grazie al sensore di movimento, quando passi in un raggio di 5 metri per 120° si accendono. Ottime ad esempio per illuminare il corridoio, le scale, il bagno o la cameretta dei bambini. E le puoi anche tenere sempre accese o spegnerle completamente.

A questa cifra sono un affare d’oro. Perciò approfitta anche tu di questa occasione. Vai subito su Amazon e acquista le tue due luci con sensore di movimento a soli 12,27 euro, invece che 16,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.