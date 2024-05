DualSense PS5: mai visto un prezzo così basso per la colorazione Grey Camo

Amanti del gaming, radunatevi! Se siete alla ricerca del controller perfetto per la vostra PlayStation 5, e non potete resistere al fascino della colorazione Grey Camo, Amazon ha una sorpresa strabiliante per voi. Potete portarvi a casa il DualSense Grey Camo a un prezzo da capogiro: solo 51,99 euro invece di 74,90 euro. Con uno sconto del 31%, raggiunge praticamente il minimo storico! Non ci credete? Preparatevi a sgranare gli occhi!

DualSense PS5: il controller che vi coinvolge come mai prima d’ora

Immaginate di sentire ogni tensione mentre piegate un arco o di avvertire la resistenza dei freni durante una gara ad alta velocità. Tutto questo è possibile grazie al feedback aptico e agli effetti dei grilletti dinamici del DualSense, che vi faranno vivere un’esperienza di gioco super immersiva. Con il rilevamento del movimento tramite accelerometro e giroscopio integrati, sarete pronti a sferrare colpi micidiali con una precisione degna di un ninja.

E non dimentichiamoci del microfono integrato che vi permette di chattare con gli amici, o del jack da 3,5 mm per collegare le vostre cuffie preferite se volete un po’ di privacy. Oh no, la batteria si sta esaurendo proprio durante la vostra sessione di gioco più intensa? Niente panico! Potete ricaricare il controller anche mentre giocate grazie al cavo USB Type-C e quest’ultimo è utile anche per collegare il controller al PC e usarlo per esempio con Steam.

Solo per oggi il DualSense Grey Camo per PlayStation 5 e oggi potreste portarvelo a casa al fantastico prezzo di soli 51,99 euro invece di 69,99 euro. Le scorte stanno volando via velocemente, quindi non perdete tempo! Con Amazon Prime, le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia. Affrettatevi, perché un’offerta così non si vede tutti i giorni!