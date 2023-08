DualSense PS5 Cosmic Red al prezzo più basso di sempre (-21%)

Se vuoi dare un “tocco” di colore alla tua PlayStation 5 non lasciarti sfuggire l’opportunità di afferrare il DualSense PS5 nella stupefacente colorazione Cosmic Red ad un prezzo più basso che mai. Stiamo parlando di una riduzione del 21%, che ti permette di portarlo a casa a soli 49,99 euro.

DualSense in offerta: non è un controller come gli altri

Il DualSense PS5 non è solo un controller, è una porta verso un’esperienza sensoriale unica. Con il coinvolgente feedback aptico, sentirai ogni singolo movimento, ogni azione, come se fosse reale. Quando cammini su una superficie rocciosa o ti addentri nell’erba alta, il feedback aptico risponderà in modo realistico, trasportandoti nel cuore dell’azione.

I grilletti adattivi dinamici ti offrono un controllo senza precedenti. Potrai sperimentare livelli di forza e tensione differenti sotto le tue dita, dando un tocco di realismo ad ogni pressione. E cosa dire del microfono integrato? Non dovrai più interrompere il gioco per chiacchierare con gli amici. Basta un semplice comando vocale e sarai in contatto con loro.

E se ami l’idea di una connessione completa, sarai felice di sapere che puoi collegare facilmente un paio di cuffie con microfono all’ingresso da 3,5mm. Un’esperienza audio senza limiti, proprio nelle tue mani.

Il design del DualSense PS5 Cosmic Red è un vero capolavoro. Con un layout iconico e intuitivo, sarà un’estensione naturale delle tue mani. E grazie alla porta USB Type-C potrai ricaricarlo e tornare a giocare senza interruzioni.

Tutto questo, ad un prezzo imperdibile: puoi avere il tuo DualSense PS5 Cosmic Red per soli 49,99 euro anziché 69,90. Questa offerta è unica, e ti consigliamo di coglierla al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.