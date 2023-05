DualSense Edge: prezzo BOMBA su Amazon, risparmi oltre 40 euro

Se vuoi vivere un’esperienza di gioco personalizzata e di alta qualità con la tua PS5, non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon per il controller wireless DualSense Edge. Oggi puoi averlo infatti a soli soli 195,02 euro invece di 239,99 euro, con uno sconto del 19% e la consegna immediata.

Questo controller innovativo ti permette di creare i tuoi controlli personalizzati per adattarli al tuo stile di gioco. Puoi cambiare i cappucci delle levette, rimappare gli input e impostare le impostazioni personalizzate per affinare la tua mira, regolare la sensibilità e la zona morta delle levette, impostare la corsa dei grilletti per input più veloci e passare rapidamente tra i profili di controllo.

DualSense Edge: rivoluziona il tuo gioco

Il controller wireless DualSense Edge ha anche tutte le funzionalità immersive del controller wireless DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico che ti fanno sentire le tue azioni e l’ambiente di gioco. Inoltre, ha dei pulsanti posteriori intercambiabili che puoi configurare con molti altri input, così da avere sempre a portata di mano le azioni cruciali e i controlli essenziali. Puoi anche scegliere tra due stili diversi di pulsanti per trovare quello che si adatta meglio al tuo modo di giocare.

Su Amazon, come detto, puoi trovare il controller a soli 195,02 euro invece di 239,99 euro, con uno sconto del 19%. All’interno della confezione troverai tutto quello che ti serve per personalizzare la tua esperienza, compresa una pratica custodia dove tenere il pad al sicuro dalla sporcizia e dalla polvere.

Il controller wireless DualSense Edge è un regalo perfetto per te o per un appassionato di PS5 che vuole vivere un’esperienza di gioco unica e personalizzata. Non perdere tempo e approfitta di questa offerta inaspettata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.