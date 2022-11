DualSense Camouflage, CROLLO al minimo storico su Amazon (-15€)

Sei un fortunato possessore di PlayStation 5 e vuoi farti un regalo originale in vista del Black Friday? Su Amazon puoi acquistare questo DualSense nella colorazione Gray Camouflage al suo prezzo più basso di sempre: 59,85 euro invece di 74,99.

La spedizione Prime inclusa ti permette di riceverlo già domani se lo acquisti entro questo pomeriggio: l’occasione perfetta per vivere il lancio di God of War Ragnarok con un controller nuovo di zecca.

DualSense Camouflage in offerta: l’originale controller ufficiale per PS5

Il DualSense Gray Camouflage si distingue dal pad originale naturalmente per la sua colorazione dalla tinta militare. Perfetto per immedesimarsi ancora di più in giochi come Call of Duty Modern Warfare 2 o per arricchire la tua collezione di controller PlayStation 5.

Con questa offerta puoi averlo ad un prezzo veramente eccezionale rispetto a quello di listino: il pad mantiene tutte le caratteristiche dell’originale, con trackpad centrale, la presenza di grilletti adattivi e l’innovativo feedback aptico. Tutti elementi che, insieme, favoriscono un coinvolgimento ancora maggiore.

Non perdere dunque altro tempo, aggiungi il DualSense Gray Camouflage al carrello, pagalo solo 59 euro e già domani sarai pronto per spacchettarlo e giocare ai tuoi titoli preferiti con un controller completamente nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.