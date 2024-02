Drone con telecamera HD in DOPPIO SCONTO: il REGALO perfetto a 37€

Ecco il regalo che tutti i bambini desiderano a un prezzo davvero molto vantaggioso. Si tratta di un bellissimo Drone con telecamera che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 37,99 euro, invece che 59,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 5% più di un ulteriore sconto del 20% per un risparmio totale di 22 euro. Davvero niente male, soprattutto perché con questo bellissimo elicottero il divertimento è assicurato.

Drone con telecamera a prezzo sciolto

Senza ombra di dubbio il prezzo è quello che fa luccicare gli occhi ma non è solo fumo. Questo fantastico Drone è in grado di regalare emozioni uniche simulando il volo in maniera davvero reale. Ha una telecamera WiFi in HD che ruota a 90° e ti permette di riprendere tutto quello che sorvoli in modo preciso.

Lo puoi controllare in modo semplice grazie al JoyPad che trovi in confezione che possiede diversi tasti e manopole per un volo assistito. Sia il decollo che l’atterraggio sono automatici e quindi non rischi di romperlo in una di queste delicate fasi. Questo lo rende perfetto anche per i più piccoli che si potranno divertire senza patemi. E poi ha due batterie che gli donano un’autonomia fino a 25 minuti.

Approfitta anche tu di questa occasione e fai il migliore regalo che ci sia a tuo figlio. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo Drone con telecamera a soli 37,99 euro, invece che 59,99 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.