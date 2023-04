Drone Pieghevole con telecamera Full HD ad un SUPER PREZZO su Amazon

Se ami l’avventura e la fotografia, ma non vuoi spendere troppo per il momento abbiamo l’offerta che fa per te.

Parliamo di un pratico drone pieghevole con telecamera Full HD che puoi acquistare su Amazon a soli 64,99 euro invece di 89,99. Si tratta di un drone intelligente e sicuro, che ti permette di esplorare il mondo da una prospettiva unica e di catturare immagini mozzafiato. Un regalo perfetto per te o per i tuoi amici.

Drone pieghevole in offerta: cosa devi sapere

Questo drone pieghevole ha una caratteristica speciale: è in grado di evitare gli ostacoli a 360 gradi. Grazie a un sensore intelligente, il drone riconosce gli ostacoli sul suo percorso e li evita automaticamente, emettendo un allarme sonoro. In questo modo, puoi volare in tutta sicurezza e tranquillità, senza rischiare di danneggiare il drone o di perdere il controllo.

Il drone è dotato anche di due telecamere di alta qualità: una principale da 1080P e una sul fondo con flusso ottico. La telecamera principale ti offre una visione chiara e fluida del volo, che puoi trasmettere in tempo reale sul tuo smartphone tramite il WiFi a 2,4 GHz. Puoi anche scattare foto e video in Full HD e zoomare fino a 50 volte per cogliere i dettagli più piccoli. La telecamera sul fondo ti aiuta a mantenere l’altitudine del drone e a stabilizzarlo durante il volo.

Questo dispositivo ha anche molte altre funzioni divertenti e facili da usare. Con un solo clic, puoi far tornare il drone da te o farlo decollare e atterrare. Puoi anche regolare la velocità del volo tra tre livelli, accendere le luci notturne, fare gesti per scattare foto o video e fare acrobazie aeree con la funzione di ribaltamento 3D. Il drone è adatto sia ai principianti che ai professionisti, grazie al suo design ergonomico e alla sua protezione dell’elica.

Il drone è alimentato da due batterie modulari da 800 mAh, che ti garantiscono un tempo di volo di 14 minuti ciascuna. Le batterie sono facili da sostituire e più sicure da usare. Pieghevole e compatto puoi portarlo ovunque tu voglia.

Un prodotto eccezionale, che ti offre prestazioni elevate e divertimento assicurato. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista questo drone a soli 64,99 euro invece di 89,99.

