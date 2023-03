Drone per bambini a meno di 70€: con questa offerta di Amazon è da prendere subito

Se sei alla ricerca di un regalo adatto ai tuoi figli, che li appassioni e li diverta, un drone potrebbe essere la scelta giusta. E se sei alla ricerca di un drone dalle ottime prestazioni e dal prezzo conveniente, allora non puoi perderti il mini drone con telecamera HD 1080P in vendita su Amazon. Grazie ad uno sconto dell’8% e ad un secondo buono sconto, questo drone è disponibile a soli 68,39€.

Questo mini drone con telecamera è un ottimo prodotto adatto ai bambini grazie alle sue funzioni sicure e adatte ai principianti. Dispone della modalità Hovering che blocca l’altezza del volo, offrendo un controllo più facile del volo. Inoltre, ha la modalità senza testa, che ti permette di controllarlo con solo il joystick destro del telecomando, senza la necessità di distinguere la testa del drone. Il mini drone con telecamera dispone anche della funzione di rotazione 3D a 360°, che ti permette di eseguire incredibili capovolgimenti in qualsiasi direzione, rendendo facile anche per un principiante ottenere grandi prestazioni.

Il drone è dotato di una telecamera HD 1080P integrata che ti permette di utilizzare il tuo cellulare per ricevere l’immagine in tempo reale e registrare video e foto. Grazie alla sua luce a LED colorata, il mini drone con telecamera è adatto anche per i voli notturni, illuminando l’intero cielo notturno e rendendo l’esperienza di volo ancora più emozionante. Ma non è tutto. Questo mini drone con telecamera dispone di tutti i sistemi necessari per proteggere i bambini ed impedire che possa andare distrutto facilmente. Le eliche sono progettate per essere sicure, e il drone è resistente ed adatto ad essere pilotato anche da ragazze o ragazzi poco esperti.

Il mini drone con telecamera viene fornito con due batterie ricaricabili che raddoppiano il tempo di volo fino a 25 minuti. Inoltre, è dotato di un design modulare facile da sostituire e sicuro da caricare. Infine, il mini drone con telecamera è molto squisito, piccolo e intelligente, dotato di una borsetta facile da trasportare ovunque. Insomma, è un giocattolo divertente e un gadget per le riprese fotografiche perfetto per i tuoi figli. Non farti scappare questa offerta!

