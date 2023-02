Drone IDEA33 a un prezzo BOMBA scontato al 36% più un ulteriore coupon

Il drone IDEA33 rappresenta una vera svolta dell’universo fotografico e non solo! Non perdete altro tempo e non fatevi sfuggire una super offerta: con uno sconto del 36% e in aggiunta un coupon di 10,00 euro avrete a soli 149,99 euro il fantastico drone, con un risparmio di ben 90,00 euro.

Drone IDEA33: caratteristiche principali

Vivete il vostro viaggio con il drone IDEA33, adatto a principianti e adulti. Dotato di GPS intelligente con ritorno automatico con un solo tasto ogni volta che il drone perderà il segnale, è fuori portata o ha poca batteria, non dovrete mai preoccuparvi di perdere il vostro drone. Presenta una doppia telecamera 4K HD professionale e un gruppo ottico di alto livello con grandangolo a 120° e regolazione remota a 45° che consentirà al drone di equilibrarsi con precisione. Grazie al drone IDEA33 avrete una visuale a 360° con la quale avrete immagini limpide ad alta definizione e, inoltre, potrete avere a vostra disposizione la modalità seguimi che vi permetterà di selezionare l’oggetto che volete seguire e successivamente inizierà a registrare ciò che vorrete.

Vi è la modalità intelligente, se vorrete riprendere voi e il paesaggio nel vostro telefono, vi servirà solamente puntare la fotocamera del drone verso di voi e selezionare il gesto foto/video e alzare la mano per scattare una bella foto. Non preoccupatevi se siete dei principianti, avrete la possibilità di scegliere una velocità bassa ed esercitarvi e una volta acquisita una giusta dimestichezza potrete scegliere una velocità maggiore. In più vi è la possibilità di selezionare la modalità headless che vi permetterà di controllare il drone dal telecomando.

Il drone IDEA33 è munito di motori brushless con eliche aeronautiche, che renderà il fantastico velivolo meno rumoroso e avendo una durata più lunga vi eviteranno la manutenzione del motore. La trasmissione FPV a 5GHz WiFi offre immagini ad alta risoluzione fluide e stabili. Munito di 2 batterie che offrono l’opportunità di registrare fino a 36 minuti di volo. La distanza del telecomando di IDEA33 è fino a 300 metri e la distanza WiFi è fino a 120 metri, consentendo di andare e vedere più lontano. Tra le tante funzioni vi è anche la possibilità di disegnare la traiettoria da voi scelta e il drone successivamente volerà lungo essa.

Ovunque voi siate utilizzando il drone IDEA33 riuscirete a divertirvi e catturare ciò che vorrete, anche durante la notte perché dotato di illuminazione a LED che vi consentirà di identificarlo e farlo atterrare in sicurezza. Tutto ciò potrà essere vostro a soli 149,99 euro applicando il coupon di 10 euro più lo sconto del 36% già applicato in automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.