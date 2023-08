Drone DJI Mini 3 Pro: SCONTO FANTASTICO su Amazon (-17%)

Desideri solcare i cieli e catturare la bellezza del mondo da prospettive uniche? Ora è il momento perfetto per farlo, grazie al fantastico sconto su Amazon che ti permette di ottenere il drone DJI Mini 3 Pro a soli 699,99 euro invece di 839. Un’opportunità imperdibile per entrare nel mondo della fotografia aerea e delle creazioni spensierate.

Il DJI Mini 3 Pro è progettato infatti per liberare la tua creatività senza limiti. Con un peso inferiore a 249 g, non richiede la registrazione nella maggior parte dei paesi, offrendoti la libertà di esplorare e catturare i momenti più belli ovunque tu vada. Il suo design pieghevole e compatto lo rende facilmente trasportabile, pronto per avventure e viaggi in ogni angolo del mondo.

DJI Mini 3 Pro: il drone dei tuoi sogni è in offerta

Che dire delle tue creazioni fotografiche? Con il DJI Mini 3 Pro puoi ottenere scatti davvero professionali. La fotocamera supporta video in 4K/60fps e foto da 48 MP, permettendoti di catturare dettagli incredibili e una qualità d’immagine sorprendente. La doppia ISO nativa e l’apertura f/1.7 contribuiscono a garantire immagini nitide e luminose, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il drone è dotato di funzionalità avanzate che ti consentono di esprimere la tua creatività in modo unico. La funzione Riprese verticali, ad esempio, ti permette di catturare scatti verticali perfetti per i social media. Lo stabilizzatore ruota di 90°, garantendo la qualità dell’immagine anche in queste modalità.

Con una durata di volo estesa fino a 34 minuti, puoi catturare ancora di più l’ambiente circostante e i momenti epici che desideri immortalare. Inoltre, il DJI Mini 3 Pro offre un’elevata sicurezza grazie al rilevamento ostacoli tridirezionale e alla tecnologia APAS 4.0, garantendo voli sicuri ed evitando collisioni accidentali.

E non finisce qui. Questo drone è dotato di una gamma di funzioni intelligenti che rendono la creazione e la condivisione un gioco da ragazzi. FocusTrack, Riprese verticali, MasterShots, Timelapse, QuickTransfer e molto altro ancora ti offrono una vasta gamma di possibilità creative.

Nell’offerta troverai anche il radiocomando DJI RC-N1, che ti consente di viaggiare leggero e di goderti ogni momento creativo senza ingombri.

