Drone con videocamera (quasi) gratis su Amazon: 8€

Sembra incredibile, ma su Amazon ci sono occasioni che sembrano quasi errori di prezzo. Esattamente come accade con questo drone, che porti a casa a 8€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Super accessoriato, è un prodotto per divertirsi, senza investire cifre importanti.

Interessante drone quasi gratis su Amazon

Un dispositivo pieghevole, così che sia molto più semplice da trasportare. Quando non lo usi, le ali restano ben serrate intorno al corpo del dispositivo. Anche la videocamera è integrata: pronta a regalarti riprese in FHD e anche fotografie.

In dotazione ricevi ovviamente un controller, che ti permetterà di controllare il tuo gioiellino, mentre si libra in volo. Ovviamente, non mancano tutti gli accessori necessari all manutenzione, come i para ali, il cavetto per ricaricare la batteria, un cacciavite specifico e il manuale di istruzioni.

Insomma, un interessante drone – accattivante anche sotto il profilo estetico – che porti a casa quasi gratis da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 8€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.