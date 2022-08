Drone con videocamera FHD e 3 batterie a 41€: BOMBETTA volante Amazon

Un momento di divertimento in libertà, questo bellissimo drone dotato di videocamera con sensore FHD, a questo prezzo, è lo sfizio che puoi toglierti senza sensi di colpa. Super accessoriato, arriva a casa con ben 3 batterie incluse. Questo significa che puoi concederti fino a 30 minuti di divertimento ogni volta: un dettaglio per niente scontato, considerando che il volo di un prodotto come questo – con una sola batteria – si ferma a pochi minuti.

Approfittando degli sconti del momento, puoi fare un eccezionale affare e portarlo a casa a 41€ circa appena. Per approfittarne dovrai essere rapido però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Drone con videocamera: il prezzo su Amazon è piccolissimo

Pieghevole e compatto, quando non serve non ingombra e puoi riporlo all’interno della sua borsa, dove rimarrà ben protetto. Anche la custodia è inclusa nel kit. Quando vuoi divertirti, abbina il dispositivo al tuo smartphone, posiziona il telefono nell’apposito alloggiamento sotto il controller e inizia a volare: mentre lo piloti, puoi vedere in tempo reale le immagini riprese dal sensore. Effettui riprese in FHD e scatti foto: ogni esperienza sarà unica e potrai conservarla.

Grazie alle 3 batterie in dotazione, il tempo di volo è triplicato. Fino a 30 minuti a disposizione ogni volta. Insomma, non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare con questo spettacolare drone con videocamera FHD, in sconto pazzesco su Amazon adesso: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 41€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.