DRONE con videocamera 4K a 42€?! Non è un sogno, ma l'OFFERTA Amazon!

Per prendere il volo ti basteranno solo 42,93€. Sì, perché il drone FAKJANK F406 arriva a costare davvero così poco grazie allo sconto Amazon. Ed è addirittura dotato di videocamera 4K! Ma scopriamo tutti i dettagli.

Tutti i dettagli del drone

Questo drone ti permetterà di volare grazie alla sua tecnologia di posizionamento del flusso ottico, che mantiene un’altezza costante e facilita il controllo del drone anche per i principianti. E le sue due batterie al litio intercambiabili garantiscono fino a 20 minuti di volo, permettendoti di goderti lunghe sessioni di esplorazione aerea. Adatto anche a chi non ha mai pilotato un drone, offre quattro protezioni per eliche che assicurano sicurezza e affidabilità, proteggendolo da eventuali urti.

La sua videocamera WiFi ad alta definizione è in grado di catturare video e foto aeree straordinari in risoluzione 4K, regalando immagini superlative. Inoltre, l’obiettivo regolabile elettricamente a 135° ti consente di esplorare da diverse angolazioni durante il volo!

Con il decollo e atterraggio con un solo tasto, puoi avviare e terminare il volo con estrema semplicità. E anche le acrobazie aeree diventano un gioco da ragazzi grazie alla funzione 3D flip con un clic, oltre al volo di traiettoria che consente al drone di seguire un percorso predefinito scelto in precedenza.

Una volta che smetterai di utilizzarlo, il drone potrà essere facilmente ripiegato fino a stare nel palmo della tua mano, rendendolo comodo da trasportare ovunque, anche grazie alla valigetta inclusa.

Se hai sempre sognato di volare, non c’è davvero modo più economico per farlo! Fai tuo il drone FAKJANK F406 a soli 42,93€ grazie allo sconto del -20%!