Drone con telecamera rotante a 360° oggi con sconto pazzesco a soli 42€

Offerta imperdibile quella che ti propone oggi Amazon. Se sei alla ricerca di un drone per principianti non lasciarti scappare il drone con telecamera rotante a 360° Wipkviey T27 a soli 42,49 euro grazie allo sconto del 15% e ad un ulteriore sconto coupon del 5%.

Grazie a questa imperdibile offerta, potrai portarti a casa il tuo nuovo drone ad un prezzo ridotto. Si tratta di un prodotto ottimo provvisto di telecamera WIFI 720P che può essere ruotata di 360 gradi utilizzando il telecomando. In questo modo potrai avere una visione totale di quello che ti circonda.

Potrai visualizzare l’immagine dal vivo direttamente sul tuo smartphone, con una distanza di trasmissione video fino a 60 metri. Inoltre, utilizzando il palmo della mano potrai scattare foto o girare video. Potrai usufruire di molte funzioni, tra cui arresto di emergenza e decollo/atterraggio utilizzando un solo pulsante. Il drone per principianti può volare in 3 velocità differenti che potrai impostare a tuo piacimento in base alle situazioni.

Estremamente facile da utilizzare, potrai controllare la direzione del volo spostando il sensore dello smartphone. Compreso nel prezzo scontato, ovviamente, avrai anche il manuale del drone e il manuale del software per aiutarti a iniziare rapidamente e goderti momenti di svago con il tuo nuovo drone.

Le 2 batterie ti garantiranno un’autonomia totale di 26 minuti (13 minuti la batteria singola). Il drone con telecamera rotante a 360° è provvisto di 4 protezioni per le eliche per garantire un volo sicuro per te e il drone.

Il dispositivo di volo, è particolarmente comodo poiché da una dimensione normale di 13x13x3 cm, passa ad una grandezza di soli 5,1x 7×3 cm quando viene piegato. Potrai conservare il drone in una comodissima borsa da viaggio compresa nel prezzo.

Dunque, non lasciarti scappare questa offerta. Corri su Amazon e acquista il drone con telecamera rotante a 360° a soli 42,49 euro. Però devi affrettarti, il doppio sconto potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.