Drone con telecamera HD che ruota a 90° con doppia batteria (-46%)

Hai deciso di regalare un Drone a tuo figlio ma non sai quale scegliere? Vorresti che sia semplice da fa volare e non costi troppo? Allora sei nel posto giusto. Se vai adesso su Amazon lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 53,99 euro, invece che 100,49 euro.

Grazie a questo sconto del 46% oggi poi avere un risparmio sul totale di oltre 46 euro. E con questo bellissimo gadget fai sicuramente felice grandi e piccoli. Affrettati perché un ribasso del genere viene difficile pensare che rimarrà a lungo.

Drone con telecamera HD spettacolare a prezzo mini

Come ti dicevo questo Drone è semplicissimo da usare, per cui lo può pilotare davvero chiunque. Ha un controller molto intuitivo e l’atterraggio e il volo sono automatici. Inoltre è molto stabile e ha un sensore di posizionamento ottico che rileva l’altezza e rimane ad alta quota senza che tu faccia nulla.

La telecamera HD ha una risoluzione da 1080 P e ruota a 90° permettendoti di visualizzare un panorama bello grande. E puoi vedere in tempo reale ciò che viene ripreso dalla telecamera con l’app gratuita. In più in confezione trovi due batterie per una durata di volo super e una borsetta che ti permette di trasportarlo facilmente.

Non perdere altro tempo a leggere perché a breve l’offerta sicuramente scadrà. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Drone con telecamera a soli 53,99 euro, invece che 100,49 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.