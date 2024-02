Drone con telecamera HD, 2 batterie e controller in SCONTO di 53%

Fai felice tuo figlio e non solo con un regalo pazzesco che oggi puoi avere a un prezzo che lo è ancora di più. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Drone con telecamera a soli 41,90 euro, invece che 79,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 13% più di uno sconto del 40% con il coupon per un risparmio totale di oltre 38 euro. Fai presto però perché è un’offerta destinata a scadere in fretta.

Drone con telecamera: il regalo perfetto costa poco

Questo Drone è semplice da usare, non bisogna essere necessariamente degli esperti, e quindi è adatto anche per i più piccoli. Infatti, tra le altre cose, ha il decollo e l’atterraggi assistito che impediscano si facciano danni. E con i pratici comandi sul controller che trovi incluso è come se giocassi alla PlayStation.

Ha una bellissima fotocamera in HD con risoluzione a 1080 p che ruota a 90° e ti permette di scattare anche foto. Le puoi vedere in tempo reale o nella galleria con l’app dedicata. E volendo puoi usare lo smartphone per controllarlo. Inoltre ha due batterie ricaricabili che gli donano un’autonomia da ben 30 minuti di volo.

Un vero affare da non perdere. Approfittane subito dunque, prima che sia tardi. Dirigiti adesso su Amazon e acquista il tuo Drone con telecamera a soli 41,90 euro, invece che 79,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.