Drone con telecamera 1080P HD prezzo TOP su Amazon: soli 54€

Se sei un principiante ma hai sempre sognato di avere un drone per scattare le tue foto e girare video dall’alto senza spendere un patrimonio, su Amazon c’è il prodotto che fa per te. Con soli 54 euro potrai portarti a casa il fantastico Drone con telecamera 1080P HD.

Incredibilmente facile da usare, anche per i bambini, il drone ti garantirà degli scatti fotografici eccellenti e video meravigliosi. Infatti, il posizionamento del flusso ottico consente alla fotocamera inferiore di catturare con precisione il soggetto che sta inquadrando, mantenendo il drone in uno stato di hovering. L’altezza di bloccaggio particolarmente precisa ti consentirà di scattare foto e girare video di qualità eccellenti.

Dunque, un prodotto particolarmente adatto a chi si approccia per la prima volta a questo tipo di tecnologia. Per questo motivo, potrebbe diventare il regalo giusto per i tuoi bambini che sicuramente si divertirebbero un mondo. Utilizzando il tasto Start/Stop, in0ltre, il drone non supererà l’altezza di 1,5 m. Così facendo, avrai il tuo drone sempre sotto controllo.

Utilizzando l’apposita app, potrai vedere in tempo reale le inquadrature del drone in maniera impeccabile. Oltre ad un trasmissione di immagini FPV fino a 328 piedi, il dispositivo dispone della funzione per evitare gli ostacoli, che può essere attivata ogni qual volta lo si desidera. Dunque, il dispositivo in volo può capire in anticipo quando potrebbe presentarsi un ostacolo e lo evita in anticipo. Attivando tale funzione, la velocità del dispositivo verrà rallentata.

Potrai sfruttare moltissime funzioni, come il capovolgimento a 360°, volo a punto fisso, controllo della gravità, fotografia gestuale, decollo e atterraggio con un solo tasto, modalità headless, funzione di evitamento automatico degli ostacoli a tre vie. Estremamente facile da utilizzare, è sicuramente il regalo più adatto per i principianti.

Utilizzando le due batterie modulari 1800 mah, il tuo drone avrà un‘autonomia di 30 minuti. Insomma, un dispositivi fantastico che può essere tuo al prezzo incredibile di soli 54 euro. Tuttavia, per poter usufruire dello sconto che ti propone Amazon devi affrettarti, corri ad acquistare il Drone con telecamera 1080P HD con lo sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.