Dremel: salda, taglia e pirografa, GENIALATA a 34€

Dremel Versatip 2000 è un vero e proprio gioiellino. Un mini saldatore a butano, che – grazie agli accessori in dotazione – ti permette anche di pirografare, fondere, eseguire operazioni di termoretrazione, sverniciare e tagliare a caldo. A casa ricevi un kit con tutto quello che serve a 34€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Dremel Versatip 2000: prezzo super su Amazon

Un'occasione che nessun appassionato di lavori fai da te dovrebbe perdere. Un prodotto super compatto, in grado di affiancarti in un sacco di attività. Dalla banale saldatura, fino a lavori di pirografia creativa. Così versatile, da essere utile a tutta la famiglia.

Essendo super compatto, questo dispositivo si presta alla perfezione per lavori di precisione. Basterà impostare la temperatura e usare la levetta per l'accensione, non servono supporti eterni per avviarlo.

Il funzionamento a butano ti garantisce fino a 90 minuti di combustione, con una temperatura massima di 1200 gradi. Pronto in pochissimi secondi, in kit ricevi:

6 punte di ricambio;

di ricambio; un set per la saldatura;

2 chiavi;

una custodia in metallo per conservare tutta l'attrezzatura.

Non trascurare un dettaglio fondamentale: si tratta di un prodotto Dremel. Brand leader nel settore, il cui nome è sinonimo di garanzia. A questo prezzo, si tratta di un vero e proprio affare. Quell'attrezzo, completo e facile da usare, che avresti voluto aggiungere da tempo al tuo kit per il fai da te.

Adesso, questo saldatore a butano multiuso lo porti a casa a 34,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di un'esclusiva promozione a tempo, destinata a durare pochissimo.