Dreame L10s Ultra: il robot delle MERAVIGLIE a prezzo SHOCK

Se vuoi acquistare un robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo in modo efficiente e veloce, allora non perdere questa straordinaria occasione in esclusiva Prime. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Dreame L10s Ultra a soli 799,99 euro, invece che 1.299 euro. Questo prezzo è offerto solo per gli abbonati ad Amazon Prime, se non sei ancora iscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Anche se potrebbe sembrare una follia, e forse lo è, oggi potrai risparmiare una cosa come 499 euro sul totale. Inutile quindi dire che devi essere velocissima. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato sempre per gli abbonati ad Amazon Prime.

Dreame L10s Ultra: aspira, lava e si svuota da solo

Di robot aspirapolvere ce ne sono veramente tanti ma trovarne uno che sia efficiente e non porti solo la polvere da una parte all’altra non è così semplice. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Con L10s Ultra puoi stare tranquilla. A un’aspirazione potentissima da 5300 Pa e una batteria gigante da 5200 mAh. Inoltre mentre aspira lava anche i pavimenti con dei mop che vanno a 180 giri/min.

Possiede la navigazione 3D con intelligenza artificiale e riesce a muoversi per tutte le stanze senza mai sbattere da nessuna parte grazie alla telecamera RGB. Potrai controllarlo tramite l’app dedicata anche quando non sei a casa e decidere tutti i programmi che vuoi. Inclusa nella confezione troverai una base di svuotamento automatico che ti facilita ulteriormente il lavoro.

Non perdere questa fantastica occasione di avere una domestica robotica che fa di pulizia al posto tuo a una cifra davvero molto più bassa. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Dreame L10s Ultra a soli 799,99 euro, invece che 1.299 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.