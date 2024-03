Dreame L10 Pro Ultra in offerta: un robot 2-in-1 potentissimo

Il Dreame L10s Pro Ultra “Heat” rappresenta una vera rivoluzione nel mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti: attualmente è in offerta con uno sconto del 15% a 849,99€. Questo dispositivo all’avanguardia è progettato per offrire una soluzione completa e senza sforzo per la pulizia dei pavimenti, combinando potenti funzionalità di aspirazione e lavaggio con tecnologie innovative per una casa impeccabile.

La tecnologia MopExtend, una delle caratteristiche distintive del Dreame L10s Pro Ultra Heat, assicura che ogni angolo e bordo della casa sia pulito in modo accurato. Grazie al riconoscimento avanzato dei bordi, i moci si estendono e ritraggono dinamicamente per catturare anche le più piccole briciole negli angoli più difficili da raggiungere, garantendo così una pulizia completa e senza compromessi.

La manutenzione del robot è resa eccezionalmente semplice grazie alla sua capacità di autopulirsi. Dopo ogni sessione di pulizia, i moci vengono automaticamente lavati con acqua calda e successivamente asciugati con aria calda, riducendo al minimo l’intervento manuale e garantendo che il robot sia sempre pronto per il prossimo ciclo di pulizia.

Con una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, il Dreame L10s Pro Ultra Heat è in grado di affrontare con efficacia una vasta gamma di superfici, dai pavimenti duri ai tappeti, eliminando macchie ostinate e residui incrostati. Questa enorme potenza di aspirazione, abbinata alla capacità di lavare i pavimenti con doppio mop, assicura una pulizia profonda e duratura.

La funzione di ri-lavaggio dei moci e dei pavimenti è particolarmente notevole: il robot è dotato di sensori avanzati che rilevano i livelli di sporco, ripetendo il lavaggio qualora necessario. Questo assicura che ogni area della casa sia igienizzata a fondo, elevando gli standard di pulizia domestica.

Insomma, come avrai capito, non stiamo parlando di un robot aspirapolvere come tutti gli altri, ma di una soluzione di fascia premium con funzionalità di primo livello. Se cerchi un robot 2-in-1 di primissimo livello, senza compromessi, ti consigliamo vivamente di puntare proprio sul Dreame L10s: affrettati, c’è poco tempo per acquistarlo in offerta!