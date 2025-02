Dreame H15 Pro: aspirapolvere lavapavimenti con braccio ROBOTICO in sconto LAMPO su Amazon

Dreame H15 Pro è un aspirapolvere lavapavimenti potentissimo, con braccio robotico integrato, funzioni AI, lavaggio spazzola a immersione e funzione di asciugatura in 5 minuti a 90 gradi. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a tempo a soli 599 euro invece di 699 e pagarlo anche a rate selezionando l’apposita opzione al checkout.

Dreame H15 Pro: pulizia totale senza sforzo

Con Dreame H15 Pro potrai avere un sistema di pulizia intelligente e automatizzato con cui dirai facilmente addio allo sporco. L’innovativo braccio robotico AI DescendReach GapFree è perfetto per raggiungere anche gli angoli più difficili, dandoti l’opportunità di pulire a fondo sotto i mobili e lungo i bordi.

La potenza di aspirazione è impressionante con ben 21 kPa per una rimozione efficace di qualsiasi tipo di sporco: il sistema TangleCut, invece, evita la formazione di grovigli, tagliando automaticamente capelli e peli prima che si accumulino sulla spazzola. La batteria ha una autonomia di ben 60 minuti, quindi avrai tutto il tempo per pulire anche le case più grandi.

Manutenzione? Facilissima. La spazzola viene immersa in acqua calda a 100°C, pulita con movimenti avanti e indietro, e poi asciugata a 90°C in soli 5 minuti eliminando batteri e cattivi odori. La potenza di aspirazione è regolata in base al livello di sporco e l’app dedicata ti aiuterà a personalizzare la pulizia in base alle tue esigenze.

Dreame H15 Pro è un aspirapolvere lavapavimenti super tecnologico, potente e che si…pulisce da solo. Acquistalo ora con ben 100 euro di sconto lampo su Amazon.