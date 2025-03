Dreame H15 Pro: aspirapolvere e lavapavimenti con braccio robotico in MAXI SCONTO

Dreame H15 Pro è un potentissimo aspirapolvere lavapavimenti dotato di braccio robotico AI, lavaggio della spazzola e funzione di asciugatura in 5 minuti a 90°C oggi protagonista di un fantastico sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Puoi acquistarlo infatti al minimo storico assoluto di 549 euro invece di 699, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Dreame H15 Pro: le pulizie di casa non saranno mai state così semplici

Dreame H15 Pro rivoluzionerà per sempre il modo in cui svolgi le pulizie di casa, semplificando parecchio il lavoro e riducendo i tempi necessari per far splendere i pavimenti.

Questo aspirapolvere è dotato infatti di una potenza di aspirazione di ben 21kPa che assicura una pulizia profonda su qualsiasi superficie, con una funzione lavapavimenti altrettanto potente che completa il lavoro. Il tutto con funzioni accessorie davvero niente male, come il braccio robotico AI DescendReach che è capace di raggiungere anche gli angoli più difficili e garantire una copertura totale o il design piatto a 180° con cui puoi infilarti facilmente sotto letti, divani e mobili bassi.

Inoltre, grazie al sistema TangleCut potrai dire addio ai grovigli di capelli e peli eliminando automaticamente ogni intreccio e rendendo la manutenzione della spazzola praticamente a mani libera. A proposito, l’aspirapolvere è dotato di un sistema di auto-pulizia avanzato che immerge a spazzola in acqua calda a 100°C, la strizza con movimenti continui e la asciuga in soli 5 minuti a 90°C, così sarà sempre pronta per l’uso successivo.

Tra le altre cose, il sistema GlideWheel rende la manovrabilità incredibilmente fluida per una pulizia ancora più veloce e meno faticosa: infine, potrai personalizzare ogni dettaglio tramite l’app dedicata, regolando l’aspirazione in base al livello di sporco e alle tue esigenze.

L’alleato migliore e più intelligente per le pulizie di casa è qui e con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon in sconto imperdibile: acquista Dreame H15 Pro a soli 549 euro invece di 699.