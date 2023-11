Dreame D9 Max, robot aspirapolvere TUTTOFARE ad APPENA 199€ su Amazon

In occasione del Black Friday hai finalmente a portata di mano l’offerta Amazon che stavi aspettando così tanto per quanto riguarda i robot aspirapolvere multifunzione; l’amatissimo Dreame D9 Max è in vendita al prezzo più conveniente di sempre, e non puoi assolutamente fartelo scappare. Infatti, sfruttando al volo lo sconto immediato del 28%, il robot aspirapolvere può essere tuo alla cifra shock di appena 199€.

Dreame D9 Max ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze: tanti sensori per la navigazione automatica, un serbatoio per la polvere piuttosto capiente e, ovviamente, l’integrazione completa e funzionale con Amazon Alexa e Google Assistant.

Il robot aspirapolvere Dreame D9 Max crolla di prezzo su Amazon: occasione imperdibile

Entrando nel dettaglio, il robot aspirapolvere a marchio Dreame monta un potentissimo motore aspirante da 4000Pa con annessa una spazzola ad alta intensità per raccogliere lo sporco, i capelli e anche i peli dei tuoi animali domestici. Alimentato da una batteria che ti garantisce l’autonomia per una superficie di ben 250 m², il robot pulisce e lava in una sola passata grazie al pannetto inumidito dal serbatoio d’acqua integrato da 270 ml.

Inoltre, come se tutto questo non fosse già abbastanza per un robot aspirapolvere da 199€, Dreame D9 Max genera una mappa completamente modificabile e programma automaticamente i percorsi migliori per assicurarti una pulizia profonda e completa.

Con un prezzo di vendita su Amazon di questo livello è assolutamente impossibile non prendere al volo questa occasione sul robot aspirapolvere a marchio Dreame; prendi al volo l’offerta in occasione del Black Friday e preparati a riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.