Dreame D9 Max per un robot che pulisce come se avesse le MANI (-28%)

Un aiuto sostanziale in casa con un robot come Dreame D9 Max. Un vero e proprio successo se vuoi avere pavimenti splendidi e lucenti senza la fatica di passare prima l’aspirapolvere e poi lavare. Dopotutto fa tutto da solo quindi perché non ti rilassi?

Con il Black Friday questo è il tuo momento per cliccare acquista. Collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 28% ti strizza l’occhio e ti permette di completare l’acquisto a soli 199€, un risparmio notevole.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Dreame D9 Max, il robot aspirapolvere di cui non fare a meno

Intelligente, comodo e soprattutto capace di pulire facendo veramente la differenza. Non è uno di quei prodotti che sì, sembra portare a casa il compito ma poi ti obbliga a ripassarci dietro: lui pulisce a fondo e senza pecche.

Voglio usare due parole per descriverlo così da farti capire il potenziale: ha dimensioni compatte, ha tanti sensori al suo interno ma soprattutto ha un’altezza ideale. Ti preciso questa ultima caratteristica perché è indispensabile visto che si infila sotto i mobili, i letti e ovunque trovi posto non lasciando neanche una zona ignorata.

Con l’app sullo smartphone lo gestisci come vuoi e imposti le varie opzioni di pulizia. Naturalmente grazie ai suoi occhi tecnologici si muove per casa senza problemi, evita gli ostacoli e individua anche lo sporco più minuto.

Naturalmente arriva con la base di ricarica verso cui torna in automatico.

Che dire, semplice ma efficiente. Dreame D9 Max è sicuramente un robot su cui puntare.

