DREAME D9 Max Gen 2: robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura (-80€)

Se vuoi vedere i pavimenti puliti senza dover strofinarli ogni giorno non perdere questa ottima offerta che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME D9 Max Gen 2 a soli 199 euro, invece che 279 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto del 29% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare ben 80 euro sul totale. Uno dei migliori sconti registrati finora, vicino al più basso di sempre. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

DREAME D9 Max Gen 2: potenza e convenienza

Con il robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME D9 Max Gen 2 puoi stare serena perché alla pulizia ci pensa lui e tu avrai così più tempo per te o da dedicare ad altre faccende. Infatti grazie alla sua mappatura delle stanze e alla pianificazione dei percorsi è in grado di muoversi nella casa in autonomia.

La super potenza di aspirazione da ben 6000 Pa gli permette di aspirare di tutto in una sola passata per lasciare il pavimento splendente. Ed è anche in grado di lavarlo in un sola passata. Scaricando l’app dedicata potrai pianificare il tipo di pulizia e scegliere le diverse modalità per avere esattamente quello che desideri ogni giorno. E poi gode di una super batteria che dura fino a 224 m² o 285 minuti prima di tornare alla base di ricarica.

Insomma una vera forza che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo. Per cui non attendere oltre. Vai subito su Amazon e auista il tuo DREAME D9 Max Gen 2 a soli 199 euro, invece che 279 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.