Dreame D9 Max è il robot che in casa fa la DIFFERENZA: aspira e lava

Un aiuto sostanziale in casa soprattutto se sei fuori per lavoro e quando torni non hai la voglia di pulire i pavimenti. Dreame D9 Max è l’acquisto migliore che potresti fare se desideri un robot multifunzione da diverso tempo. Tra i migliori nella sua categoria, questo gioiellino ti permette di avere sempre tutto in ordine con poco o niente lavoro.

Dreame D9 Max: il robot aspirapolvere da non perdere assolutamente

La caratteristica sconvolgente di questo robot aspirapolvere è che ti permette di avere sempre casa pulita anche se non ci sei fisicamente. Certo, devi svuotare il contenitore quando torni a casa ma se vuoi lo programmi e lui parte in automatico mentre, ad esempio, sei fuori per compere o a lavoro.

Non ti preoccupare perché grazie alla navigazione LDS e ai sensori di cui è dotato si muove senza incontrare problemi tant’è vero che sembra avere occhi veri e propri.

La potenza è elevata affinché possa pulire anche tappeti oltre a varie tipologie di pavimento. Altra caratteristica da non sottovalutare è il contenitore della polvere con capienza fino a 570ml.

Per quanto riguarda la gestione, invece, scegli se controllare il tuo robot con App o mediante voce visto che è compatibile con Siri, Amazon Alexa e Google Assistant. Ogni desiderio diventa realtà.

Infine ti faccio sapere che anche la batteria non è da meno: con una sola carica questo prodotto copre un ambiente di 250 metri quadrati. Una volta scarica, torna automaticamente in basetta e si ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.