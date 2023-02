Dreame D10s: robot aspirapolvere e lavapavimenti al MINIMO STORICO

Se ti sei stancata di continuare a passare l’aspirapolvere e poi il mocio, per pulire la tua casa, allora dai un’occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D10s a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Tieni presente che questo prezzo è il più basso di sempre, per cui le richieste sono alle stelle e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un offerta assolutamente da non perdere.

Dreame D10s: il robot 2 in 1 che non si ferma mai

Il robot Dreame D10s è dotato di una tecnologia intelligente che gli permette di mappare le tue stanze e quindi programmare la pulizia in modo ottimale. Pianifica i percorsi migliori e raccoglie la sporcizia per tutta casa, senza tralasciare nulla. Ha un’aspirazione potente da 5000Pa e, grazie alle spazzole in gomma, riesce anche a pulire sui tappeti. Inoltre, mentre aspira, lava anche il pavimento e lo lascia brillante.

Scaricando l’app dedicata puoi programmare le pulizie scegliendo l’orario migliore, creando delle routine giornaliere e selezionando delle zone di accesso vietato. Ha una batteria da 5200 mAh che garantisce un’autonomia fino a 280 minuti e quando sta per esaurirsi torna in automatico alla stazione di ricarica, per poi riprendere da dove aveva interrotto. Infine, lo puoi comandare con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

Tieni la tua casa pulita senza sforzo e risparmia. Prima che l’offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D10s a soli 299 euro, invece che 349 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

