Dreame D10s: robot aspirapolvere con funzione di lavaggio a -69€

Sei talmente stanca di pulire i pavimenti che in confronto Cenerentola diventerebbe pallida? Hai una casa grande e non sai mai da dove iniziare? Allora oggi puoi risolvere con una spesa non esagerata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot Dreame D10s a soli 279,99 euro, invece che 349 euro.

Grazie a questo sconto del 20% oggi puoi risparmiare ben 69 euro e la fatica sarà un ricordo lontano. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo adesso cliccando qui.

Dreame D10s: lui pulisce perfettamente e tu ti riposi

Il bello di avere un robot aspirapolvere è che pulisce al posto tuo mentre puoi riposarti o fare altro. Infatti Dreame D10s è dotato di una mappatura LDS avanzata che gli permette di memorizzare le varie stanze di casa tua. Quindi può muoversi in modo autonomo pulendo ovunque.

Ha un’aspirazione potente da 5000 Pa e, grazie alla spazzola in gomma, i capelli e i peli di animali domestici non si aggrovigliano. Inoltre possiede un piccolo serbatoio d’acqua con agganciato un panno e quindi, mentre aspira, lava anche il pavimento. Potrai controllarlo con l’app dedicata o con la voce collegandolo ai tuoi assistenti vocali. Ultima cosa, non meno importante, ha una super batteria da 5200 mAh in grado di durare per 280 minuti.

Insomma oggi puoi fare l’acquisto del giorno. È chiaro però che questa offerta sparirà presto. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo robot Dreame D10s a soli 279,99 euro, invece che 349 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.