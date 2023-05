Dreame D10s Pro: il robot aspirapolvere e lavapavimenti al MINIMO (-70€)

Oggi ti segnalo questa super offerta che ti permette di acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti a un prezzo incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Dreame D10s Pro a soli 359 euro, invece che 429 euro.

Grazie a questo sconto del 16% puoi averlo al minimo storico risparmiando 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui. Un’opportunità da non lasciarci scappare.

Dreame D10s Pro: aspira e lava con mappatura intelligente

Il robot Dreame D10s Pro è dotato di una mappatura intelligente possiede un sistema che identifica gli ostacoli lungo il percorso e analizza il metodo migliore per pulire. Puoi controllare tramite l’app dedicata la potenza di aspirazione, creare zone vietatele e gestire il livello dell’acqua nel serbatoio.

Ha un’aspirazione potentissima da 5000 Pa che gli permette di raccogliere di tutto, anche i detriti, senza battere ciglio. La spazzola gommata senza setole pulisce in modo efficiente anche i tappeti impedendo ai peli di animali e ai capelli di aggrovigliarsi. Ha un’autonomia di 280 minuti, poi torna alla base di ricarica e riprende da dove aveva lasciato. E puoi comandarlo con la voce.

Non c’è proprio tempo da perdere perché un’offerta così allettante durerà un soffio. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Dreame D10s Pro a soli 359 euro, invece che 429 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.