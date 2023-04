Dreame D10s Pro: il robot aspirapolvere e lavapavimenti definitivo a -70€

Hai finalmente deciso di acquistare un robot aspirapolvere ma vuoi un modello che lavi anche i pavimenti in una sola passata e non costi troppo? Allora oggi ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo Dreame D10s Pro a soli 359 euro, invece che 429 euro.

Tieni presente che anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli, questo è un ritorno al prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Dreame D10s Pro: aspira, lava e lo controlli in app

Il robot aspirapolvere e lava pavimenti Dreame D10s Pro ha una potentissima aspirazione da 5000 pa. È dotato di una spazzola in gomma che previene l’aggrovigliamento dei capelli ed è perfetta anche sui tappeti. Possiede poi una navigazione intelligente che rileva gli ostacoli e analizza le stanze per procedere nel modo migliore. Il risultato è una pulizia profonda in pochissimo tempo.

Grazie alla batteria da 5200 mAh è in grado di pulire anche una casa grande perché ha un’autonomia di ben 280 minuti. Quando sta per esaurire la batteria ritorna in automatico alla base di ricarica e riprende esattamente da dove ha interrotto. Scaricando l’app dedicata potrai gestire tutto direttamente dal tuo dispositivo collegato.

Approfitta anche tu di questa offerta straordinaria. Fai presto perché ovviamente non potrà durare ancora a lungo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Dreame D10s Pro a soli 359 euro, invece che 429 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

